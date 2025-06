Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelecfahrerin schwer verletzt, Kollision mit Pkw

Ibbenbüren (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (19.06.) gegen 16.05 Uhr auf der Münsterstraße gekommen. Eine 64-jährige Ibbenbürenerin fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Münsterstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung mit der Straße Lehener Esch wollte die Frau nach ersten Ermittlungen nach links in die Straße Trüsseldiek fahren. Zur selben Zeit fuhr ein 20-jähriger Westerkappelner mit einem VW Up ebenfalls in Richtung Innenstadt. Er versuchte der Frau, die die Münsterstraße kreuzte, noch auszuweichen. Kurz darauf kam es zur Kollision zwischen dem Pedelec und dem Pkw. Die 64-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 19-jährige Beifahrerin im VW, ebenfalls aus Westerkappeln, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.100 Euro. Die 64-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang noch einmal, beim Radfahren immer einen Helm zu tragen. Dieser schützt zwar nicht vor Unfällen, kann Sie aber vor schweren Verletzungn schützen.

