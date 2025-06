Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Geldbörsen gestohlen

Horstmar (ots)

Im Westen von Horstmar sind in der Nacht zu Dienstag (17.06.25) und zu Mittwoch (18.06.25) mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Der Polizei liegen entsprechende Anzeigen vor.

Ort: Südring

Zeit: Mittwoch, zwischen 05.00 Uhr und 07.30 Uhr Ein unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines schwarzen VW Golf Plus ein. Aus dem Wagen wurde eine Geldbörse gestohlen.

Ort: Schlosstraße, Höhe Gossenstraße - zwei Anzeigen Zeit: Dienstag, 04.15 Uhr und Montag, zwischen 18.30 Uhr und Dienstag, 06.00 Uhr Die Alarmanlage eines grauen BMW 530d löste gegen 04.15 Uhr aus. Die Geschädigte stellt dann fest, dass eine Scheibe an ihrem Wagen eingeschlagen worden war. Aus dem Auto stahlen die Diebe ein Portemonnaie. Zwei Hausnummern weiter stellte der Fahrer eines grauen VW Golf am Dienstagmorgen fest, dass die Scheibe seines Autos eingeschlagen war. Er hatte das Fahrzeug am Montagabend abgestellt. Auch hier wurde die Geldbörse entwendet.

Ort: Dahlienweg

Zeit: Montag, 23.00 Uhr bis Dienstag, 07.30 Uhr Die Scheibe eines gelben Skoda Yeti wurde eingeschlagen. Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie.

Ort: Lüttken Esch

Zeit: Montag, 11.00 Uhr bis Dienstag, 06.45 Uhr Unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe eines Citroën Berlingo. Aus dem Firmenwagen wurde eine Geldbörse gestohlen.

Ort: Spinnbahn

Zeit: Montag, 22.00 Uhr bis Dienstag, 06.30 Uhr Autoaufbrecher schlugen die Beifahrerscheibe eines grauen VW Passat ein und stahlen ein Portemonnaie aus der Mittelkonsole.

Ort: Holskenhok

Zeit: Montag, 14.00 Uhr bis Dienstag, 09.35 Uhr Auf unbekannte Art und Weise gelangten Täter in einen blauen BWM 330d. Sie stahlen eine Geldbörse.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Autoaufbrüchen aufgenommen. Zeugen, die in den Tatzeiträumen an den entsprechenden Tatorten etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal daraufhin: Lassen Sie niemals Bargeld oder Geldbörsen im Fahrzeug zurück. Auch Rucksäcke oder Taschen sollten nicht im Auto liegen bleiben. Dies kann ein Tatanreiz sein. Nehmen Sie Ihre Wertsachen stets mit, auch wenn sie das Auto nur kurz verlassen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell