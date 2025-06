POL-ST: Neuenkirchen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Freitag (13.06.) bis Montag (16.06.) haben Unbekannte in Steinfurt gewaltsam mehrere Fahrzeuge geöffnet. Aus einigen der Wagen entwendeten sie diverse Gegenstände. Ort: Am Bahnhof 30 Zeit: Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr An einem Renault Master haben Unbekannte die Hecktür gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen entwendeten sie ...

