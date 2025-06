Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Freitag (13.06.) bis Montag (16.06.) haben Unbekannte in Steinfurt gewaltsam mehrere Fahrzeuge geöffnet. Aus einigen der Wagen entwendeten sie diverse Gegenstände.

Ort: Am Bahnhof 30

Zeit: Freitag, 16.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr An einem Renault Master haben Unbekannte die Hecktür gewaltsam geöffnet. Aus dem Wagen entwendeten sie diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Ort: Harkortstraße 1

Zeit: Freitag, 18.00 Uhr bis Montag, 07.35 Uhr An einem VW Crafter, der in einer Parkbucht am Straßenrad stand, wurde die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Ob die Täter etwas entwendet haben, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ort: Döhmannstraße 20

Zeit: Sonntag, 15.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr An einem Mercedes-Benz Lkw haben unbekannte Täter die Heckklappe des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet. Aus dem Innern des Lkw entwendeten sie vier Winkelschleifer und drei Werkzeugkoffer. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Ort: Tiggelkamp 7

Zeit: Sonntag, 18.00 Uhr bis Montag 06.00 Uhr Unbekannte Täter haben an einem VW Caddy eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Unbekannten nichts.

Ort: Böcklerstraße 9

Zeit: Sonntag, 18.00 Uhr bis Montag, 06.00 Uhr Zwei Fahrzeuge, die an der Böcklerstraße geparkt waren, wurden von Unbekannten angegangen. An einem Opel Astra wurde auf noch unbekannte Art und Weise die Fahrertür geöffnet. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Von einem ebenfalls dort geparkten Opel Movano entwendeten unbekannte Täter von der Ladefläche eine Rüttelplatte.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen an den angegebenen Orten etwas Besonderes aufgefallen ist, sich zu melden. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell