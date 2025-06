Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Einbrecher schieben Jalousien hoch

Neuenkirchen (ots)

In der Zeit von Mittwoch (11.06.), 10.00 Uhr bis Freitag (13.06.), 20.00 Uhr ist an der Rheiner Straße, in Höhe der Brückenstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten die Täter zuerst scheinbar eine Fensterscheibe einzuschlagen. Als sie damit scheiterten, schoben sie eine Jalousie hoch und hebelten die Terrassentür auf. Anschließend durchwühlten sie das gesamte Haus nach Diebesgut und entwendeten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Wer Angaben zu diesem Einbruch machen kann, wird gebeten die Polizei in Rheine unter 05971-9384215 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell