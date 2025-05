Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenlaube abgebrannt

Schweina (ots)

Im Laufe des Mittwochs betrieb ein Mann auf einem Gartengrundstück in der Eisenacher Straße in Schweina eine Feuertonne. Gegen Abend griff das Feuer in einer unbeaufsichtigten Zeit auf die dortige Gartenlaube über, die schnell in Vollbrand stand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell