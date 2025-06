POL-ST: Hopsten, Brand einer Rasthütte

Emsdetten (ots) - Am Freitag (13.06.) hat sich gegen kurz nach 12.00 Uhr auf dem Hilgenbrink ein folgeschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 18-jähriger Emsdettener ist mit einem Leichtkraftrad auf dem Hilgenbrink in Richtung Saerbeck gefahren. In einer Rechtskurve ist er aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem Transporter, der von einem 59-Jährigen aus Münster gefahren ...

