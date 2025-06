POL-ST: Kreis Steinfurt, Geschwindigkeitsmessungen, Rund 600 Verstöße festgestellt

Hörstel (ots) - In Riesenbeck an der Straße Am Lerchengrund, Höhe Kreuzung Postdamm, haben unbekannte Täter die Schlösser an mehreren Baucontainer aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (11.06.25), 17.00 Uhr und Donnerstag (12.06.25), 07.00 Uhr. Betroffen sind die Baucontainer von drei Firmen, ...

