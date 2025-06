Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebe brechen Container auf Firmengelände auf, Werkzeuge gestohlen, Kabel abgetrennt

Hörstel (ots)

In Riesenbeck an der Straße Am Lerchengrund, Höhe Kreuzung Postdamm, haben unbekannte Täter die Schlösser an mehreren Baucontainer aufgebrochen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (11.06.25), 17.00 Uhr und Donnerstag (12.06.25), 07.00 Uhr. Betroffen sind die Baucontainer von drei Firmen, die auf dem Gelände Am Lerchengrund angesiedelt sind. Aus den Containern stahlen die Diebe mehrere Bauwerkzeuge und -maschinen. Darüber hinaus beschädigten sie die Jalousien und Fenster weiterer Container. Außerdem wurden Kabel abgetrennt. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen: Telefon 05971/938-4215.

