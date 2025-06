POL-ST: Neuenkirchen, Brand in einem Mehrparteienhaus Keine Verletzten

Rheine (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (06.06.25) und Dienstag (10.06.25) sind in Rheine mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. An der Langen Riege in Altenrheine, Höhe Canisiusstraße, brachen unbekannte Täter zwischen 16.00 Uhr am Freitagnachmittag und 6.00 Uhr am Dienstmorgen den Laderaum eines Kastenwagens auf. Sie stahlen aus dem Renault Master Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. In ...

mehr