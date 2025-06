Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fahrzeuge aufgebrochen

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (06.06.25) und Dienstag (10.06.25) sind in Rheine mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. An der Langen Riege in Altenrheine, Höhe Canisiusstraße, brachen unbekannte Täter zwischen 16.00 Uhr am Freitagnachmittag und 6.00 Uhr am Dienstmorgen den Laderaum eines Kastenwagens auf. Sie stahlen aus dem Renault Master Werkzeuge im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. In Hörstkamp haben Unbekannte vier Transporter aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 07.15 Uhr. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um zwei Fiat Ducato sowie zwei Ford Transit. Es wurden Scheiben eingeschlagen und Hecktüren aufgehebelt. Alle Fahrzeuge waren an der Straße am Bauhof kurz vor Ende der Sackgasse abgestellt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei in Rheine ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell