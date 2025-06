Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Neuenkirchen (ots)

Eine 53-jährige Frau aus Neuenkirchen ist Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter geworden. Die Frau erhielt vor Pfingsten eine SMS - angeblich von ihrer Hausbank. In der Nachricht wurde behauptet, das Konto der Frau sei gehackt worden. Es folgte ein persönliches Telefongespräch. Darin wurde der Neuenkirchenerin mitgeteilt, dass angeblich ein hoher vierstelliger Betrag unberechtigterweise von ihrem Konto abgebucht worden sei. Sie könne dies rückgängig machen, aber nur, wenn sie ihre Bankdaten am Telefon durchgebe. Dies tat die Frau. Sie bestätigte außerdem in der Bank-App eine Überweisung mit einer TAN. Als die Neuenkirchenerin nach den Feiertagen ihr Konto kontrollierte, stellt sie fest, dass sie einem Betrug aufgesessen war. Die Polizei warnt vor Betrugsanrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Hier einige Tipps, die Sie beachten sollten: - Bankmitarbeiter fragen niemals nach den Zugangsdaten ihres Bankkontos. - Sie sollten bei solchen Anfragen sofort hellhörig werden und den angegebenen Sachverhalten keinen Glauben schenken. - Legen Sie einfach auf und kontaktieren Sie selbst Ihre Bank auf den Ihnen bekannten Wegen. - Ziehen Sie bei Zweifeln Vertrauenspersonen hinzu. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Seien Sie skeptisch, wenn es bei Anrufen um Ihre finanziellen Verhältnisse geht, sensible Kontodaten abgefragt werden oder gar Zahlungsforderungen gestellt werden. Warnen Sie Ihr Umfeld vor diesen Maschen.

