Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Steinfurt (ots)

Auf der Wettringer Straße in Hollich hat sich am Mittwochmorgen (11.06.25) gegen 07.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein 65-jähriger Mann aus Rheine fuhr mit einem weißen Opel auf der Landstraße in Richtung Wettringen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte ersten Erkenntnissen zufolge frontal mit dem schwarzen Ford einer 57-jährigen Frau aus Neuenkirchen, die in Richtung Steinfurt fuhr. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Kreisverkehr Wettringer Straße/Neuenkirchener Damm, an dem sich der Unfall ereignete, musste für die Zeit des Einsatzes zunächst voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr über eine freie Fahrbahn wechselseitig umgeleitet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Sperrung konnte gegen 11.30 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell