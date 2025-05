LPI-SHL: Diebstahl eines Quads

Suhl (ots) - Am Samstag, den 24.05.2025, gegen 02:50 Uhr, wurde in der Rinbachstraße durch bislang unbekannte Täterschaft ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. In unmittelbarem Zusammenhang geriet ein etwa 20 Meter entfernt abgestelltes Wohnmobil in Brand. Beide Brände führten zu einem erheblichen Sachschaden in geschätzter Höhe von ca. 60.000 Euro. Der Inspektionsdienst Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

