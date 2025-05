LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots) - Am 24.05.2025, gegen 02.50 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster eines Wohnmobils in der Rimbachstraße in Suhl und setzten es auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand. Im Nahbereich wurde zeitgleich ein brennender Altkleidercontainer festgestellt. Der Sachschaden am Wohnmobil beträgt ca. 60000,- Euro, der Schaden am Altkleidercontainer ca. 4000,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. ...

