POL-BN: Bonn-Dottendorf: Unbekannter entwendete Handtasche bei Autoaufbruch - Wer kann Hinweise geben?

Bonn (ots)

Am Mittwochabend (20.11.24) in dem Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 19:35 Uhr, machte sich ein noch unbekannter Täter an einem In der Raste in Bonn-Dottendorf geparkten Pkw zu schaffen.

Nach der Spurenlage verschaffte sich der Unbekannte durch Einschlagen der Seitenscheibe Zugang in das Fahrzeug. Dort entwendete er eine im Fußraum des Beifahrersitzes liegende Tasche mit einem Tablet-PC und entfernte sich unerkannt vom Ort des Geschehens.

Das zuständige KK 15 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-15-0 oder per Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei rät: Lassen Sie - auch bei kurzen Parkzeiten - keine Wertsachen im Auto!

