POL-BN: Ippendorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Unbekannte entwendeten Werkzeug aus Abstellraum - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am 18.11.2024, gegen 22:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Hotels in der Holzemer Straße in Wachtberg-Villip zu einem Diebstahl von diversen Werkzeugen aus einem Van. Nach Angaben des Fahrers verließen sie das Fahrzeug am Abend des 18.11.2024 und stellten am folgenden Morgen den Verlust der Werkzeuge fest - sie informierten die Polizei. Eine Überwachungskamera konnte zwei Personen aufzeichnen, welche ...

