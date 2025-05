Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei warnt: Erneut Senioren Opfer falscher Bankmitarbeiter - 2505026

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Derzeit kommt es im Kreisgebiet verstärkt zu betrügerischen Anrufen angeblicher Bankangestellter - hierüber hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mehrfach berichtet, unter anderem in der Pressemeldung OTS 2505020 (abrufbar unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6027040).

Am Mittwoch, 7. Mai 2025, wurden nun zwei weitere Senioren aus Ratingen Opfer dieser Betrugsmasche. Die Polizei ermittelt und warnt erneut und eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsvarianten.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:40 Uhr erhielt eine 89-Jährige Ratingerin den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser täuschte vor, er müsse Kontoauszüge der Seniorin mit den ihm vorliegenden Daten abgleichen. Als die Seniorin vorschlug, diesen Vorgang in der Bankfiliale durchzuführen, bot ihr der Anrufer den Besuch eines angeblichen Mitarbeiters an. Dieser erschien gegen 11:30 Uhr und gab an, die Bankkarte und die PIN überprüfen zu müssen. Die Ratingerin händigte ihm die Karte zur Prüfung vor Ort aus und teilte ihre PIN mit. Danach verließ der falsche Bankangestellte die Wohnung.

Später stellte die 89-Jährige fest, dass ihre EC-Karte entwendet wurde. Sie informierte richtigerweise die Polizei. Die Bankkarte wurde umgehend gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen konnte so ein Vermögensschaden verhindert werden.

Der angebliche Bank-Mitarbeiter wird wie folgt beschrieben: Circa 25 bis 30 Jahre alt, europäisches Erscheinungsbild mit schlanker Statur. Er trug dunkle, kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch.

Ebenfalls am Mittwoch, 7. Mai 2025, meldete sich gegen 13:30 Uhr ein angeblicher Bankmitarbeiter telefonisch bei einem 84-jährigen Ratinger und erschlich sich die PIN der Bankkarte. Ein angeblicher "Assistent" des Anrufers erschien kurz darauf an der Wohnung des Mannes und nahm die Bankkarte an sich. Zudem frug der Unbekannte nach Bargeld, dessen Seriennummern er auf Falschgeld überprüfen müsse. Der Ratinger händigte ihm einen niedrigen vierstelligen Betrag aus. Später stellte er fest, dass auch von seinem Konto eine Abbuchung in niedriger vierstelliger Höhe getätigt wurde.

Der angebliche Bankmitarbeiter wird wie folgt beschrieben: Circa 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, schwarze Haare und Oberlippenbart. Er trug ein schwarzes Polo-Shirt und eine Jeans.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Mittwoch verdächtige Personen in Ratingen gesehen, auf die die Beschreibungen zutreffen oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell