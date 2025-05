Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Computerexperte betrügt Senior 2505024

Velbert (ots)

Am Montag, 5. Mai 2025, wurde ein 88-Jähriger aus Velbert Opfer der Betrugsmasche eines angeblichen Computerexperten. Hierbei entstand ein Vermögensschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt und warnt vor den unterschiedlichen Betrugsvarianten.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am späten Montagnachmittag klingelte esan der Haustür des Velberter Seniors im Ortsteil Langenberg. Der Besucher gab sich als angebliche "Fachkraft für Cyber-Sicherheit" aus und täuschte vor, es sei zu ungewöhnlichen Kontobewegungen auf dem Konto des 88-Jährigen gekommen. Deshalb müsse er die Debitkarte und die PIN des Velberters an sich nehmen.

Zeitgleich erhielt der 88-Jährige einen Anruf auf seinem Festnetz von einem angeblichen Kollegen des "Cyber-Experten", der dessen Angaben bestätigte.

Der Senior übergab die Karte samt PIN der männlichen Person. Anschließend nutzten die Täter die Debitkarte für das Abheben von Bargeld in unbekannter Höhe.

Zu dem Abholer liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- ungefähr 35 Jahre alt - schlanke Statur - circa 1,70 bis 1,75 Meter groß - dunkle und kurze Haare - trug schwarze Oberbekleidung sowie eine graue Hose

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montagnachmittag eine verdächtige Person im Ortsteil Langenberg beobachtet oder kann die Ermittlungen durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und warnt eindringlich vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen am Telefon, per SMS und online.

Die Polizei rät:

Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Debitcard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

Die Kreispolizeibehörde Mettmann bietet im Rahmen des Aktionsbündnisses für Seniorensicherheit (ASS!) Vorträge zum Schutz vor Trickbetrug. Informationen dazu erhalten Interessierte unter dem folgenden Link: https://mettmann.polizei.nrw/artikel/ass-aktionsbuendnis-seniorensicherheit

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell