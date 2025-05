POL-HK: Hodenhagen: Reinigungsfahrzeug kippt um (FOTO); Neuenkirchen/Schneverdingen: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer; Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Heidekreis

05.05.2025 / Reinigungsfahrzeug kippt um (FOTO)

Hodenhagen: Am Montagmorgen wollte der 57-jährige Fahrer eines Fahrzeuges, das unter anderem zur Reinigung von Leitpfosten eingesetzt wird, von der Heerstraße in die Allerstraße in Fahrtrichtung Ahlden einbiegen. Der 57-Jährige fuhr jedoch zu schnell um die Kurve, sodass das mit drei gefüllten Wassertanks beladene Reinigungsfahrzeug umkippte. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Aufgrund der erschwerten Bergungsarbeiten wurde die Allerstraße für mehrere Stunden gesperrt.

04.05.2025 / Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Neuenkirchen/Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Sonntagmorgen einen 47-jährigen Mann auf seinem E-Scooter in der Delmser Dorfstraße in Neuenkirchen. Ein Atemalkoholtest des 47-Jährigen ergab schließlich den Wert von 1,97 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Einige Stunde später wurde ein 42-jähriger E-Scooter-Fahrer im Tannenweg in Schneverdingen durch die Polizei angehalten. Auch hier stellten die Kontrollkräfte fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab den Wert von 1,74 Promille. Zudem handelte es sich bei dem Gefährt um einen gestohlenen E-Scooter, der darüber hinaus auch keinen gültigen Versicherungsschutz aufwies. Gegen den 42-Jährigen, der im Nachgang eine Blutprobe abgeben musste, wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

04.05.2025 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Sonntagabend verunfallte gegen 20:45 Uhr ein Auto alleinbeteiligt auf der L 190. Hier verlor eine 20-jährige Frau, kurz nach der Anschlussstelle Walsrode-Süd in Fahrtrichtung Walsrode, die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das zunächst ins Schleudern geriet, dadurch nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich schließlich überschlug. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die weiteren Insassen, eine 20-Jährige sowie ein 20-Jähriger, verletzten sich leicht.

