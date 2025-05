LPI-SHL: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Bad Salzungen (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen brannten Donnerstagabend Büsche in der Parkanlage in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Durch den Brand auf einer Fläche von etwa 5 Quadratmetern wurden auch zwei Einkaufstaschen, die dort herumlagen, zerstört. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschte die Flammen und konnten ein Übergreifen auf umliegende Bäume verhindern. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden ...

mehr