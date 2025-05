LPI-SHL: Büsche brannten

Queienfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 04.05.2025 bis Dienstag in eine Lagerhalle in der Straße "Im Oberen Weidig" in Queienfeld ein. Sie entwendeten mehrere Paletten, die mit mehreren hundert Kilo Kupferkabeln beladen waren, sowie einen hydraulischen Hubwagen und einen Wasserspender. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der ...

