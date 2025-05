LPI-SHL: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Schmalkalden (ots) - Ein 17-jähriger junger Mann beschädigte Mittwochvormittag eine Badfensterscheibe an einem Haus in der Straße "Wolfsberg" in Schmalkalden. Dabei wurde neben der Scheibe auch die Badewanne und eine weitere Tür beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Warum der Mann die Tat begann, wird derzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

