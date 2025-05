Suhl (ots) - Ein 37-jähriger Langfinger griff am späten Mittwochnachmittag in einem Suhler Supermarkt ins Fleischregal und steckte die Ware direkt in seinen Rucksack. Der Ladendetektiv beobachtete sein Handeln und sprach ihn nach dem Kassenbereich an. Durch das dazu gerufene Streifenteam der Suhler Polizei wurden die Personalien aufgenommen und das Strafverfahren gegen ihn eröffnet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr