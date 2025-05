Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel beschädigt und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 18:30 Uhr die Straße "Rote Leite" in Richtung Marienstraße in Hildburghausen. Er stieß mit dem Seitenspiegel seines Autos gegen den eines geparkten Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell