POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer stellt sich in Rostock selbst

Rostock (ots) - Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen, die derzeit in Rostock und im Landkreis vermehrt auftreten. Betrüger sind erfinderisch und nutzen unterschiedliche Wege, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen - sei es per E-Mail, per Telefon, in sozialen Medien oder durch Einwurfsendungen in Briefkästen. Dabei kennen sie weder Scham noch Grenzen. Love Scamming - 8.000 Euro erbeutet, aber glücklicherweise ...

mehr