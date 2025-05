Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktualisierung des Tatortes: Betrugsmasche

Die Polizei sucht Zeugen

Pößneck (ots)

Am 14.05.2025, gegen 10.30 Uhr, kam es in Pößneck auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mühlstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Im Anschluss daran gaben die mutmaßlichen Geschädigten an, gegen die Zahlung eines Geldbetrages auf eine polizeiliche Unfallaufnahme verzichten zu wollen. Die beteiligte 85-jährige Fahrzeugführerin, offenbar in dem Glauben, auf diese Weise eine unkomplizierte Lösung zu finden, stimmte dem Vorschlag zu und fuhr mit den beiden Männern zu ihrer Wohnanschrift. Hier übergab sie einen sehr hohen Geldbetrag, welcher den tatsächlich am Fahrzeug entstandenen Schaden bei weitem übersteigt. Im Nachhinein besteht der dringende Verdacht, dass die Frau Opfer einer Betrugsmasche wurde. In diesen Fällen werden Unfälle fingiert oder absichtlich herbeigeführt und zur Herausgabe hoher Geldsummen genutzt. Die Frau erstattete nun Anzeige. Daten zu den beiden Männern liegen der Anzeigenerstatterin nicht vor. Es wird empfohlen, bei vergleichbaren Situationen stets die Polizei hinzuzuziehen und keine Geldübergaben nach einem Unfall vorzunehmen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer hat am 14.05.2025, gegen 10.30 Uhr, einen Unfall auf dem Parkplatz in der Mühlstraße zwischen einem PKW Opel Corsa und einem brauen "Kastenwagen" beobachtet? Einer der beiden Männer wird wie folgt beschrieben: Südländischer Typ, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit Basecap und Arbeitssachen. Hinweise nimmt die Polizei Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer: 0123380, Tel.: 03663 4310 entgegen.

