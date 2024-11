Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Maßnahmen zur Überwachung der Verkehrssicherheit

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Am Mittwochvormittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei stationäre Verkehrskontrollen in Linz und in Erpel durch. Bei den zahlreichen Kontrollen stellten die Beamten erfreulicherweise lediglich einen Verstoß fest. Ein Fahrzeugführer benutzte verbotswidrig während der Fahrt sein Mobiltelefon.

Zur Mittagszeit überwachten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Rahmen einer Fußstreife den Schulweg in der Schulstraße in Linz. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen sind 2 Kinder und 2 Fahrzeugführer/-innen nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Zudem fiel den Beamten ein Jugendlicher auf, der seinen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz führte. Gegen ihn ist ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet worden.

Ebenfalls zur Vormittags- und Mittagszeit führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz in Bad Hönningen Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Kolpingstraße ist die Geschwindigkeit im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 30 km/h begrenzt. Hierbei ahndeten die Beamten 2 Geschwindigkeitsverstöße und einen Verstoß gegen die Gurtpflicht. Bei der anschließenden Kontrolle "Im Strang" (50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft) ahndeten die Polizeibeamten 11 Geschwindigkeitsverstöße. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 28 km/h.

