Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Neustadt an der Orla (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Triptiser Straße in Neustadt an der Orla zum Einbruch in die dortige Tankstelle, sodass nun Zeugen gesucht werden. Kurz vor 03 Uhr verschafften sich mehrere Täter durch Gewaltanwendung an der Eingangstür Zutritt zum Tankstellenshop. Anschließend wurden große Mengen Zigaretten gestohlen und die Täter flüchteten über einen nahegelegenen Land-und Forstwirtschaftsweg- mutmaßlich in Richtung Autobahn. Die dunkel gekleideten Personen sollen in einem dunklen BMW X3, mit Zwickau-Kreiskennung, geflüchtet sein. Neben Beamten der Polizei aus Schleiz waren auch Polizisten des Kriminaldauerdienstes im Einsatz, um Spuren am Tatort zu sichern. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt, oder auch im Vorhinein, ein derartiges Fahrzeug in Tatortnähe bemerkt haben bzw. Angaben zum Geschehen machen können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0122580 an die KPI Saalfeld (03672-417 1464).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell