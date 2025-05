LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Bad Lobenstein (ots) - Am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, befuhr die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in Unterlemnitz die Hauptstraße in Richtung Bad Lobenstein. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr