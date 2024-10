Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 39-Jähriger attackiert Bundespolizisten nach der Sicherstellung eines Mountainbikes

Dortmund (ots)

Gestern Abend (20. Oktober) wurden Bundespolizisten auf einen polizeibekannten Mann aufmerksam, der sich mit einem hochwertigen Fahrrad auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund befand. Da er gegenüber den Beamten keinerlei Eigentumsnachweise über den Gegenstand erbringen konnte, stellten sie diesen sicher. Darauf reagierte er äußerst aggressiv und griff die eingesetzten Kräfte an.

Gegen 21:20 Uhr stellten Bundespolizisten im Rahmen ihrer Streifentätigkeiten am Dortmunder Hauptbahnhof einen 39-Jährigen mit einem hochwertigen Mountainbike fest. Der Wohnungslose war den Beamten bereits aus vergangenen Sachverhalten bekannt. Auf Nachfrage gab der polnische Staatsbürger an, dass er keinen Eigentümernachweis für das Fahrrad besitze. Daraufhin erklärten die Beamten dem Mann, dass sie das Mountainbike zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicherstellen werden. Infolgedessen wurde der Pole zunehmend aggressiver, ballte seine rechte Faust und setzte zum Schlag an. Als die Polizisten den Beschuldigten daraufhin mittels eines Stoßes gegen den Brustkorb zurück auf die nahelegende Sitzgelegenheit drückten, schlug der Aggressor einem der Beamten mit der Faust in den Unterleib. Die Einsatzkräfte brachten diesen daraufhin zu Boden und fixierten ihn. Dabei sperrte der 39-Jährige sich, indem er seine Arme vor dem Körper verschränkte. Anschließend wurde er der Bundespolizeidienststelle am Hauptbahnhof Dortmund zugeführt.

Während der Durchsuchung beruhigte der Mann sich, sodass die Uniformierten ihm die Stahlhandfesseln abnahmen. Als die Polizisten anschließend die Gewahrsamszelle verlassen wollten, stand der polnische Staatsangehörige auf, ging auf sie zu und holte zum Faustschlag aus. Der Angriff konnte durch die Einsatzkräfte abgewehrt werden. Daraufhin brachten sie den Aggressor erneut zu Boden und fixierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,7 Promille alkoholisiert war.

Nachdem die Bundespolizisten den Polen erkennungsdienstlich behandelt hatten und dieser sich beruhigte, wurde er mit einem Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof aus der Dienststelle entlassen. Der 39-Jährige wird sich nun wegen des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung verantworten müssen. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell