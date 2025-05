Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Mopedfahrer

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, befuhr die 15-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades in Unterlemnitz die Hauptstraße in Richtung Bad Lobenstein. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

