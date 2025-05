Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen und Hundehalter nach Beißvorfall gesucht

Pößneck (ots)

Nach einer Beißattacke unter Hunden am Montagvormittag in Pößneck sucht die Polizei Zeugen. Ein 72-Jähriger hatte seine beiden Chihuahua neben dem Eingang des LIDL-Supermarktes in der Neustädter Straße während des Einkaufens gegen 10.30 Uhr angebunden. Als er verdächtige Geräusche bemerkte und vor den Markt lief musste er mit ansehen, wie ein unangeleinter, unbeauchsichtiger Hund sein Tier angriff und dadurch schwerverletzte. Nur durch den Einsatz von Tierabwehrspray ließ sich der Hund von der Attacke abbringen und lief in Richtung des rückwärtigen Gebäudes davon. Der Mann brachte seinen Chihuahua unverzüglich zum Tierarzt. Unbekannt ist, ob der kleine Vierbeiner überlebt. Bei dem angreifenden Hund soll es ich um ein größeres, braunes Tier mit kurzem Fell gehandelt haben. Der Hundehalter war nicht auffindbar. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder dem Hundehalter geben können, wenden sich an die Polizei in Schleiz.

