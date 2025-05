Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Mittwoch, 30.04.2025, versuchten zwei Männer die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung an der Straße Heidegärten aufzubrechen. Die Täter trafen auf eine Bewohnerin und flüchteten ohne Beute.

Gegen 13:30 Uhr kam eine Bielefelderin zurück zu ihrer Wohnung in der Straße Heidegärten. Als sie aus ihrem Auto ausstieg, sah sie zwei Männer, die sich im eingezäunten Bereich des Grundstücks befanden. Beim Erblicken der Bielefelderin flüchteten beide Männer in den Garten und von dort in eine unbekannte Richtung. Es blieb bei einem Einbruchsversuch.

Die Bielefelderin konnte einen Täter beschreiben: Er soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Seine dunklen lockigen Haare hatte er nach hinten gegelt. Er trug eine schwarze Cap, eine schwarze Sonnenbrille, ein dunkles T-Shirt und eine schwarze lange Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zum beschriebenen Täter und seinem Komplizen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545.0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell