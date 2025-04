BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Ausreise nach Dänemark

Rostock (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch rund 500 Meter Kupferkabel von einer Gleisbaustelle in der Carl-Hopp-Straße. Die Kabel lagen auf einer Trommel in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich. Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten die Spuren am Tatort. Die bauausführende Firma beziffert den Schaden auf etwa 4.000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion ...

