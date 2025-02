POL-ST: Emsdetten, E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (09.02.), 17.30 Uhr und Montag (10.02.), 08.30 Uhr in das Jugendkulturzentrum Scheune an der Straße Am Sportzentrum eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen eine Eingangstür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet und sämtliche Räume durchsucht. Dabei durchwühlten die Unbekannten ...

