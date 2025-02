Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (10.02.2025) ist es auf der Hansaallee, zwischen der Stadtbergstraße und der Grüterstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Der Fahrer eines schwarzen BMW X 8 parkte sein Fahrzeug zwischen 09.30 Uhr und 09.50 Uhr am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt. Der BMW wurde in dieser Zeit an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden beim beschädigten BMW auf etwa 3.500 Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4212.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell