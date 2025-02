Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch in Firma, mehrere Türen aufgebrochen

Hörstel (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Freitag (08.02.25), 22.00 Uhr, und Samstag (08.02.25). 14.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Firma am Tiefen Weg verschafft. Die Täter brachen den Spuren zufolge eine Metalltür zur Produktionshalle auf. Innerhalb des Gebäudes hebelten die Einbrecher mehrere Bürotüren auf. Sie durchsuchten Schränke nach Diebesgut. Angaben zu möglicher Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen. Diese melden sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell