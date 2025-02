POL-ST: Brand in Mehrfamilienhaus

Rheine (ots) - In den vergangenen Wochen hat es im Bereich von Bahnhof und Bustreff vermehrt Handtaschendiebstähle gegeben. Zwei Fälle, zu denen bei der Polizei Anzeigen vorliegen, ereigneten sich am Dienstag (04.02.25). Am Vormittag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr wurde eine ältere Frau bestohlen. ...

