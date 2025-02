Steinfurt (ots) - In Ochtrup kam es heute (08.02.205) Nachmittag gegen 15:23 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Durch den Brand wurden zwei Personen verletzt, weitere Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus auf. Aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten ist die Hauptstraße zwischen Eichendorffstraße und Schützenweg gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 ...

mehr