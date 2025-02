Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Einbruch in Einfamilienhaus, zahlreiche Räume durchsucht

Saerbeck (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (05.02.25), 12.00 Uhr, und Freitag (07.02.25), 09.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Finkenweg eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Die Einbrecher durchsuchten auf mehreren Etagen die Räume, sie öffneten diverse Schränke und Schubladen. Auch die Garage wurde durchsucht. Es wurde ein Wandtresor aufgebrochen. Genaue Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen bei der Wache in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

