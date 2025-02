Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Sulzbach an der Murr

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag gegen 16:00 Uhr bog eine 22-Jährige von der L1066 mit ihrem BMW in die Haller Straße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden VW ID3 und es kam zum Unfall. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die beiden Insassen de Elektroautos blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR .

