POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 01.02.2025

Aalen (ots) - Fachsenfeld: Parkenden Ford beschädigt Ein Ford Fiesta, welcher am Freitag zwischen 8:15 Uhr und 8:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wasseralfinger Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher ...

mehr