POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Aalen (ots) - Remshalden: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall Eine 77 Jahre alte Mercedes-Fahrerin touchierte am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr in der Stuttgarter Straße beim Vorbeifahren einen am rechten Straßenrand stehenden Audi eines 22-Jährigen. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand. Waiblingen: Unfallflucht Zwischen Donnerstag, ...

mehr