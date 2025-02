Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Ibbenbüren, Steinfurt: Mülltonnenbrände am Wochenende

Greven, Ibbenbüren, Steinfurt (ots)

Im Kreis Steinfurt ist es am Wochenende zu insgesamt drei Mülltonnenbränden gekommen. Am Samstagmorgen (08.02.) gegen 05.05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen brennenden Müllcontainer in der Lindenstraße/Rathausstraße in Greven. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein Restmüllcontainer vollständig abgebrannt. Ein Zeitungsbote hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr und die Polizei informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr hörte ein Anwohner am Hainbuchenweg auf dem Dickenberg in Ibbenbüren laute Knallgeräusche, vermutlich von Böllern. Unmittelbar danach fand er insgesamt drei Müllcontainer brennend auf. Sie standen in Höhe der Hausnummer 3. Der Zeuge hatte mit den Löscharbeiten bereits begonnen, und die Feuerwehr löschte den Brand abschließend. An einem Kindergarten in Steinfurt an der Liedekerker Straße haben drei oder vier Mülltonnen in voller Ausdehnung gebrannt. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und die Polizei und Feuerwehr darüber informiert. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Bränden geben können. Hinweise für den Brand in Greven nimmt die Polizeiwache Greven unter 02571/928-4455 entgegen. Die Polizei in Ibbenbüren kann unter 05451/591-4315 für Hinweise kontaktiert werden, und die Polizei Steinfurt ist unter 02551/15-4115 erreichbar.

