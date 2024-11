Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 15.11.2024 zwischen 09:00 Uhr und 10:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert. Der männliche Fahrer eines silberfarbenen PKW (Ford) kollidierte während eines Rangiervorgangs mit zwei geparkten, unbesetzten PKW. Nachdem sich der Unfallverursacher einen Überblick über den entstandenen Sachschaden an den beiden geparkten PKW verschaffte, stieg er erneut in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die monetäre Schadenshöhe an den geparkten PKW beträgt circa 9000EUR.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell