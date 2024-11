Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung nach Streit in der Ensheimerstraße, in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 04.11.2024 gegen 14:10 Uhr kam es in der Ensheimer Straße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem roten PKW der Marke Toyota. Ein unbekannter Täter hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der Faust auf die Motorhaube des PKWs des Geschädigten geschlagen, wodurch an dessen Fahrzeug Sachschaden entstanden ist. Die Schadenshöhe liegt im dreistelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter unerkannt mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Lediglich die Tatbegehung wurde durch den Geschädigten beobachtet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

