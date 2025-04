BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Einreise

Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock klärten heute Morgen im Rostocker Stadtteil Kassebohm gegen Buntmetalldiebstahl auf. Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht auf der Bahnstrecke von Rostock in Richtung Tessin, an einer Unterführung in der Tessiner Straße, zwei Signalkabel in einer Gesamtlänge von ca. 24 Metern. Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei nach ...

