BPOL-HRO: Unerlaubte Einreise: Bundespolizei stellt Mann mit unzureichenden Dokumenten fest

Schwerin (ots) - Ein 48- jähriger Mann bedrohte am 2. April 2025 am Hauptbahnhof Schwerin einen Mitarbeiter der DB Sicherheit mit einem Messer. Zuvor belästigte der deutsche Staatsangehörige auf dem Bahnsteig eine Reisende, die sich hilfesuchend an die DB- Sicherheit wandte. Im Zuge der Durchsetzung des ausgesprochenen Hausverbotes, bedrohte der Mann einen Mitarbeiter der DB- Sicherheit mit einem vorgehaltenen Messer. ...

