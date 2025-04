Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Girls' Day bei der Bundespolizeiinspektion Rostock - Einblick in einen spannenden Beruf

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock öffnete am diesjährigen Girls Day ihre Türen und ermöglichte interessierten Teilnehmerinnen einen umfassenden Einblick in die vielseitigen Aufgaben der Bundespolizei.

Nach einer herzlichen Begrüßung lernten die Teilnehmerinnen die zentralen Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundespolizei kennen. Die Einstellungsberaterin informierte über die Voraussetzungen und möglichen Karrierewege.

Ein weiterer Programmpunkt folgte mit der Vorstellung der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung. Die jungen Frauen erfuhren aus erster Hand, wie die kriminaltechnische Arbeit abläuft und welche speziellen Aufgaben diese Einheit übernimmt. Anschließend stellte sich die Bundespolizeiinspektion Rostock vor und gab einen Überblick in ihren Zuständigkeitsbereich.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause stand das Diensthundewesen der Bundespolizei im Mittelpunkt. Sie erhielten spannende Einblicke in die Arbeit mit den Diensthunden und erlebten hautnah deren Einsatzwert.

Ein weiteres Highlight bildete die Präsentation ausgewählter Dienstfahrzeuge sowie Führungs- und Einsatzmittel der Bundespolizei. Die Teilnehmerinnen erkundeten die technische Ausstattung und deren Einsatzpraxis.

Zum Abschluss des ereignisreichen Tages erhielten die jungen Frauen ihre Teilnahmebescheinigung sowie kleine Andenken an den Tag. Die Bundespolizeiinspektion Rostock bedankt sich für das große Interesse am Girls Day 2025 und freut sich, auch in Zukunft junge Frauen für eine Karriere bei der Bundespolizei zu begeistern.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell